Курган, , 18:09 — REGNUM В Курганской области на площадке региональной Общественной палаты прошло обсуждение поправок к Конституции России, предложенных главой государства Владимиром Путиным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе курганского отделения партии «Единая Россия».

По мнению зауральских экспертов, некоторые инициативы по изменению Конституции РФ требуют конкретизации. А именно, определения правового статуса Государственного совета в системе высших органов государственной власти и реформирования Конституционного суда. По мнению курганских правоведов, есть опасность «загрузить» Конституцию РФ второстепенными положениями, тогда как основной закон страны должен закреплять лишь основополагающие принципы правовой системы.

В Общественной палате Курганской области возникла дискуссия о целесообразности закрепления в Конституции РФ соотношения минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума, а также индексации пенсий. Эти моменты регулируются федеральными законами. Также появились сомнения в целесообразности введения понятия «сенатор», вместо устоявшегося «член Совета Федерации».

Итоговая резолюция круглого стола, содержащая предложения, замечания и пожелания его участников, будет направлена в Общественную палату России и рабочей группе, которая будет работать над поправками в основной закон страны.