Москва, , 18:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности статс-секретаря — заместителя руководителя Федеральной службы охраны РФ Николая Кондратюка. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника Кондратюка Николая Федоровича от должности статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны РФ и уволить его с военной службы», — говорится в тексте документа.

Вместо Кондратюка на должность статс-секретаря — заместителя руководителя Федеральной службы охраны РФ назначен Виктор Шлемин.