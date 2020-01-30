Москва, , 18:06 — REGNUM В «Единой России» назвали политическим плагиатом законопроект депутатов фракции КПРФ по отмене банковской комиссии при оплате ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

«Инициатива депутатов КПРФ — не что иное, как политический плагиат. Важно не то, какой законопроект внесен раньше, а то, какой предложит наиболее эффективный путь избавления граждан от избыточных комиссий», — заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Он напомнил, что на одном из первых заседаний Госдумы в 2020 году он говорил о такой инициативе.

«Мы планируем внести законопроект о запрете взимания комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг в ближайшее время. Мы достигли понимания с Центробанком Российской Федерации, в настоящее время продолжаем работу с профессиональным и экспертным сообществами», — заверил Неверов.

Он подчеркнул, что для депутатов фракции — «главное выйти на создание тщательно продуманного сбалансированного законопроекта, который бы позволил комплексно решить существующую проблему».

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