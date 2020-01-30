Челябинск, , 17:57 — REGNUM В Челябинской области бывший глава челябинского благотворительного фонда «Моя планета» Виталий Безруков стал заместителем регионального министра экологии. Об этом пишет Накануне.Ru.

В министерстве он работает уже не первый месяц. Ранее возглавлял управление экологического просвещения. На новом посту ему предстоит курировать охотничье хозяйство и особо охраняемые природные территории.

Отметим, его общественная деятельность до прихода во власть была связана с экологией. Возглавляемый им фонд «Моя планета» является экологическим и занимается вопросами охраны окружающей среды.