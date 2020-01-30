Москва, , 17:49 — REGNUM Законопроект о возможности депутатов региональных заксобраний, работающих на непостоянной основе, руководить коммерческими предприятиями, в ближайшие дни будет внесен в Госдуму. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 января.

Речь идёт об исправлении технической ошибки антикоррупционного закона. Так, в конце 2019 года был принят закон, направленный на то, чтобы запретить чиновникам замещать должности в коммерческих структурах.

«Но в закон закралась техническая ошибка: норма, которая может трактоваться как запрет руководить коммерческими организациями для депутатов региональных заксобраний, работающих на непостоянной основе», — заявил Исаев.

По его словам, в ходе работы депутатов в регионах их коллеги на местах подняли вопрос.

«В ближайшие дни нами будет подготовлен и внесен в Госдуму законопроект, который исправит эту ситуацию. Запрет на руководство коммерческими организациями будет распространен только на депутатов, работающих на постоянной основе», — отметил Исаев.