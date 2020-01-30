Симферополь, 30 января 2020, 17:43 — REGNUM Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия». Такое мнение на своей странице в Facebook 30 января высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя ситуацию со скандальным поздравлением госслужащими ветеранов блокады Ленинграда в Керчи.
По его словам, 31 января в течение дня крымский парламент проведёт служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава керченского городского совета Мая Хужина, её заместитель Лариса Щербула и другие чиновницы поздравили ветеранов с годовщиной снятия блокады Ленинграда, вручив им медали и батон хлеба.
Однако многие крымчане обратили внимание на то, что чиновницы пришли в гости к пенсионерам в роскошных шубах. Другие отметили, что ветераны заслуживают более значимых подарков, нежели хлеб в пластиковом пакете.
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