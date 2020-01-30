Симферополь, , 17:43 — REGNUM Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия». Такое мнение на своей странице в Facebook 30 января высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя ситуацию со скандальным поздравлением госслужащими ветеранов блокады Ленинграда в Керчи.

«Сегодня переговорил с Владимиром Андреевичем Константиновым по поводу ситуации, связанной с так называемым поздравлением председателем и депутатами городского совета Керчи, а также депутатом Государственного Совета Республики Крым жителей города, которые пережили блокаду Ленинграда. Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо!» — отметил глава РК.

По его словам, 31 января в течение дня крымский парламент проведёт служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии.

«Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жёсткие меры. Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия», — высказал свою позицию глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава керченского городского совета Мая Хужина, её заместитель Лариса Щербула и другие чиновницы поздравили ветеранов с годовщиной снятия блокады Ленинграда, вручив им медали и батон хлеба.

Однако многие крымчане обратили внимание на то, что чиновницы пришли в гости к пенсионерам в роскошных шубах. Другие отметили, что ветераны заслуживают более значимых подарков, нежели хлеб в пластиковом пакете.

Читайте ранее в этом сюжете: На свой пиар керченские «депутаты в шубах» тратят почти три миллиона рублей