Киев, 30 января 2020, 17:36 — REGNUM Полиция Киева задержала подозреваемых в незаконном размещении пророссийской рекламы на билбордах в столице Украины, сообщила вечером 30 января пресс-служба силового ведомства.
Согласно информации источника, задержаны трое мужчин, сейчас их доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств, передает корреспондент ИА REGNUM
Отмечается, что подозреваемых «вычислили» после изучения записей камер видеонаблюдения.
По каждому факту размещения бигбордов начато уголовные производства, информирует полиция Киева.
ИА REGNUM напоминает, что в нескольких районах Киева в ночь с 29 на 30 января появились рекламные билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер». Всего было размещено 9 таких рекламных плакатов. Билборды были демонтированы в течение нескольких часов работниками коммунальных служб при поддержке «патриотической» общественности.