Новосибирск, , 17:34 — REGNUM Дорожные службы Новосибирска готовятся к уборке и вывозу снега в ночную смену, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

В управлении автомобильных дорог мэрии муниципалитета уточнили, что сегодня, 30 января, в ночную смену снег будут вывозить с 18 улиц.

«Водителей просят на время очистки улиц от снега не оставлять автомобили вдоль дорог и освобождать внутриквартальные проезды и придомовые территории по просьбе управляющих организаций», — уточнили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее межрегиональная общественная организация «Гражданский патруль» обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь Новосибирску с уборкой снега техникой и людьми.

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