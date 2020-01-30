Вильнюс, , 17:34 — REGNUM Представители оппозиционной фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы) Аудронис Ажубалис, Жигимантас Павилёнис и Эмануэлис Зингерис сегодня, 30 января, обратились к председателю парламентского комитета по иностранным делам Юозасу Бернатонису с просьбой созвать внеочередное заседание комитета, на который вызвать главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса и выслушать его аргументы в пользу предстоящего визита Линкявичюса в Минск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это особенно важный визит в Белоруссию, поскольку, как известно, во время полномочий президента Дали Грибаускайте сам министр Линас Линкявичюс неоднократно утверждал, что официальный диалог с высшим руководством режима в Белоруссии не может принести Литве никакой пользы, поскольку реально разговор идёт с кремлёвским губернатором в Минске. Почему министр резко изменил позицию и решил, что может через Александра Лукашенко уговорить Владимира Путина даже не продолжать строительство Островецкой атомной электростанции, у нас вызывает большое удивление — так и по поводу содержания визита, так и в связи с непостоянством позиции министра», — утверждают инициаторы созыва заседания парламентского комитета по иностранным делам.

«Боюсь, что после такого визита, когда режим в Белоруссии объявит, что диалог с Литвой успешно ведётся, нам будет очень тяжело создать коалицию против Островца на Западе», — заявил Павилёнис.

Напомним, Белорусскую АЭС в Литве на законодательном уровне признали «угрозой нацбезопасности».