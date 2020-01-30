Кемерово, , 17:27 — REGNUM У комитета по физической культуре, спорту и туризму Новокузнецка новый руководитель. На должность председателя комитета назначен Тимофей Чепурной, который с августа 2019 года был начальником управления по социальному развитию территории Новоильинского района, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

По официальным данным, Чепурной уроженец Новокузнецка. Он окончил Новокузнецкий государственный педагогический институт и Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВП «Кемеровский государственный университет».

Тимофей Чепурной больше пятнадцати лет посвятил педагогической деятельности в сфере физического воспитания. За высокие показатели многократно награждён благодарственными письмами, почётными грамотами.