Москва, , 17:25 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала обвинения властей Великобритании в адрес России в кибератаках. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 30 января, на брифинге.

Напомним, что представители властей Великобритании в очередной раз заявили о том, что критически важная инфраструктура Соединенного королевства, в том числе правительственные объекты якобы подвергаются постоянным кибератакам из России.

Захарова обратила внимание, что заявления эти совершенно голословны и не содержат никаких фактов или конкретики. Она напомнила, что скоро будет отмечаться очередная годовщина событий в Солсбери, когда якобы российскими спецслужбами был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия будет обсуждать какие-то инциденты только в том случае, если есть какие-то факты и доказательством в против случае — все это пустая болтовня.

«Все что не подкрепляется фактами — это просто болтовня», — сказала она.