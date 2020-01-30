Киев, , 17:15 — REGNUM На Украине эксперты комментируют данные соцопроса о рейтингах основных политических сил страны, проведенного Центром Разумкова, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 января.

Напомним, что опрос показал — рейтинг большинства партий в целом остался близким к тому уровню, который был во время парламентских выборов. Первое место с большим отрывом по прежнему занимает партия «Слуга народа», которую в настоящий момент готовы поддержать 45,4% респондентов (на выборах результат у партии Зеленского был 43,18%). Довольно резко прибавила партия Порошенко «Европейская солидарность», рейтинг которой вырос до 12,3%. Вместе с тем, рейтинг «Голоса» упал до 2,5%.

Политолог Валерий Песецкий считает, что народ вполне заслуживает нынешнюю власть.

«Половину избирателей вполне устраивает курс «Слуги народа» на распродажу земли, полную деиндустриализацию страны, передачу таких активов, как «Укрзализныця» иностранцам, «профан» во главе правительства, президент — неуч и пр., пр… Печально, но факт. Государство деградирует вместе с населением, параллельным курсом. И это — приговор», — констатировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в этом году на Украине состоятся местные выборы, которые предварительно намечены на осень.