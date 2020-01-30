Брянск, , 17:13 — REGNUM Соглашение об изменении границы между Калужской и Брянской областями одобрили депутаты 30 января, сообщает пресс-служба облдумы. Субъекты обменяются сопоставимыми участками земли.

Брянская область готова передать соседнему региону участок земли, по которому проходит дорога к селу Желтянка Хвастовичского района Калужской области. Взамен Брянщина получит аналогичные по размеру участки леса площадью 22,3 га.

После того, как законодательный орган Калужской области также утвердит этот документ, он будет окончательно рассмотрен Советом Федерации.