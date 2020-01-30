Москва, , 17:10 — REGNUM В январе 2020 года началась новая волна осквернения мест захоронений советских воинов и памятников освободителям в Европе. Об этом сегодня, 30 января, заявила на регулярном брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В Болгарии вновь был осквернен знаменитый памятник «Алеша». Подобные акты наблюдаются и в Польше.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что в год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне идет целенаправленное разрушение памятников солдатам Красной Армии, бившим нацистов.

«Особенно сильно эта «зараза» поразила некоторые государства Европы, где героизация нацистских прихвостней, по сути, возведена в ранг государственной идеологии и политики. Не прекращается позорная борьба с памятниками и захоронениями солдат-освободителей на Украине, в Прибалтике, Польше, Чехии, ряде других стран «просвещённой Европы», — сказал Лавров.