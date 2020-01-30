Москва, , 17:20 — REGNUM Арабские страны дают скептические оценки так называемой сделке века, сообщила 30 января журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя очередную инициативу Вашингтона по ближневосточному урегулированию, российский дипломат отметила, что главное слово в этом вопросе должно оставаться за самими палестинцами и израильтянами.

Москва взаимодействует с обеими сторонами конфликта, а также готова ко взаимодействию со всеми странами, которые хотят добиться мирного решения этого вопроса. Затем Захарова добавила:

«Одновременно внимательно отслеживаем реакцию арабских столиц на американскую инициативу. Пока поступающие оценки негативно-скептические по большей части».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, детали плана США по ближневосточному урегулированию («сделка века») президент этой страны Дональд Трамп изложил 28 января. Эта инициатива вызвала энтузиазм у Израиля, но возмутила Палестину, Сирию, Иран.

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