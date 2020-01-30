Москва, , 17:06 — REGNUM Обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны — это предательство Владимиром Зеленским своего народа, сообщила 30 января журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя заявление украинского президента о том, что СССР и нацистская Германия вступили в сговор, вылившийся в Холокост, российский дипломат назвала это «откровенным предательством [Зеленским] истории своего же народа».

Захарова «И после этого украинские власти задаются вопросом, почему их народ не хочет жить с ними в одной стране?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января украинский президент Владимир Зеленский в Варшаве заявил:

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

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