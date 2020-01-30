Москва, , 17:01 — REGNUM Новые санкции США против России не окажут никакого влияния не железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом заявила на брифинге 30 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне министерство финансов США сообщило о введении санкций в отношении компании — оператора пассажирских железнодорожных перевозок по Крымскому мосту «Гранд Сервис Экспресс» и персонально её генерального директора Александра Ганова.

Кроме этого: санкции были введены в отношении председателя совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, губернатора Севастополя Михаила Развожаева, спикера законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, главы ЦИК Севастополя Сергея Даниленко, члена Совета Федерации от Севастополя Екатерина Албатаевой и ещё ряда лиц.

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