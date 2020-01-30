Москва, , 17:00 — REGNUM Тартуский (Юрьевский) мирный договор между РСФСР и Эстонией не является действующим — он принадлежит истории. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня, 30 января, на брифинге прокомментировала празднование в Эстонии годовщины заключения этого договора.

Захарова подчеркнула, что договор этот был заключен в 1920 году, а Эстония как государство существовала с 1918 до 1940 года. В 1940 году Эстония вошла в состав Советского Союза и перестала быть субъектом международного права. Соответственно и договор утратил свою силу.

В реестре действующих международных договоров он не значится.

Кроме того, после Второй мировой войны были установлены границы в Европе, которые подтверждались Хельсинкским заключительным актом.

Что касается современной Эстонии, то это — новое государство, образованное после развала СССР. И, в отличие от России, оно не является государством-продолжателем Советского Союза.