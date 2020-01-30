Минск, , 16:56 — REGNUM Монополизация потоков гуманитарной помощи в своё время была связана с финансированием прозападной оппозиции в Белоруссии. Об этом сегодня, 30 января, заявил Александр Лукашенко при назначении Геннадия Богдана заместителем управляющего делами президента Белоруссии.

«Поддержка оппозиции и их политической деятельности — пожалуйста, фондов море. Американских, в Германии: Эберта, Аденауэра и так далее. Они должны и оказывают помощь, правда, всегда непрозрачно: она идет через Польшу, Литву, чемоданами пытаются ввезти деньги в Белоруссию. Мы это пресекли. Но главное, вмиг наши некоторые «свядомыя» граждане стали богатыми 20−25 лет тому назад. Поэтому пришлось взять под контроль гуманитарную деятельность, чтобы освобождаемая от налогов она дошла до потребителя, именно до тех, кому с Запада или Востока предназначена по документам. И департамент здесь сыграл очень серьезную роль», — рассказал бессменный белорусский лидер.

По его словам, теперь «почти запретительная норма, чтобы не ходили и не льготировались кому надо и кому не надо» будет подвергнута «коррекции». При этом глава Управделами Виктор Шейман останется в своём кресле.

«Мы не могли отказаться от гуманитарной помощи из-за рубежа: мы чернобыльская республика ‑ и чернобыльцам помогали, и детишкам. Затем эта гуманитарная помощь расширилась на спортсменов, людей с ограниченными возможностями и так далее. Но что я заметил лет двадцать назад, может, даже больше: гуманитарной деятельностью у нас больше всего занималась оппозиция. И они в течение одного года стали богатыми. Они здесь ходили по улицам, гвалтом кричали. Откуда деньги? Стали изучать: ба, да это же гуманитарная помощь! И тогда я взял под контроль этот вопрос — если гуманитарная помощь направляется в страну чернобыльцам, она должна дойти до чернобыльцев. И такую гуманитарную помощь мы освобождали от налогов», — поведал Лукашенко.

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