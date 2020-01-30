Москва, , 16:53 — REGNUM Российская Федерация не приемлет западные санкции, введенные Европейским союзом и США в связи с возвращением Крыма в состав России. Действия США выглядят нелепо, когда они пытаются ввести санкции за железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом сегодня, 30 января, заявила на регулярном брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что железнодорожное сообщение с Крымом никак не зависит от американских санкций и уж точно не прекратится под их давлением.

Действия США создали не лучший фон для начала работы своих послов, которые недавно прибыли в Москву, отметила Захарова.

Что касается санкций со стороны ЕС, то Брюссель вводит их вопреки собственным основополагающим принципам, таким как уважение прав человека и приверженность демократическим ценностям.

В любом случае новые санкции не останутся без ответа, заявила Захарова.