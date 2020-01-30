Москва, , 16:50 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты нижней палаты парламента поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания его совета по правам человека, сообщает пресс-служба Госдумы 30 Января.

Так, комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов займётся вопросом изменения закона в части определения понятия «место массовых захоронений». В частности, комитет также займётся регулированием деятельности, направленной на учет, содержание, благоустройство и сохранение мест массовых захоронений жертв политических репрессий.

В свою очередь комитет по вопросам семьи, женщин и детей должен вместе с правительством подготовить ко второму чтению законопроект о повышении гарантий реализации прав и свобод недееспособных граждан. Законопроект должен быть принят во всех трех чтениях до 1 июля 2020 года.