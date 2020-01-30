Багдад, , 16:50 — REGNUM Более девяти тысяч человек пострадали и 467 — погибли за время протестов в Ираке, говорится в заявлении миссии ООН в Ираке от 30 января.

Уточняется, что эта статистика берётся с 1 октября 2019 г., когда в стране начались массовые протесты. Люди погибают и в результате действий силовиков, подавляющих выступления, и от применения оружия «неизвестными вооружёнными людьми».

Напомним, формально протесты в Ираке проходят из-за недовольства коррупцией и безработицей, которые не могут устранить новые власти.

Выступления начались 1 октября 2019 г. в Багдаде после призыва в социальных сетях. Также демонстрации и беспорядки затрагивают южные части Ирака и провинцию Киркук на севере страны.

У власти больше года (со 2 октября 2018 г.) находится Бархам Салех — нынешний президент Ирака, который раньше был главой правительства Иракского Курдистана. Премьер-министром при нём стал Адиля Абдул-Махди, который в ноябре ушёл в отставку под давлением протестующих.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики совершили нападение на военных в иракском Киркуке