Киев, , 16:39 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев заявил, что восстановление России в ПАСЕ является «окончательным самоуничтожением» Ассамблеи.

С таким заявлением депутат выступил 30 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я поверить не могу, что они это приняли! Никаких ограничений по российской делегации не будет. Все! Прощены!» — заявил депутат, который в парламенте прошлого созыва возглавлял украинскую делегацию в ПАСЕ.

Одним из практических последствий решения, заявил Арьев, является ситуация с санкциями.

«Теперь есть два варианта введения санкций… Если нарушения не очень серьезное, то применяется простая процедура наложения санкций — простым большинством. А вот если страна делает серьезное нарушение, то тогда будет сложная процедура: решения должны принимать и ПАСЕ, и Комитет министров, и Генсек, а разбирательство — на 9 месяцев! То есть, если в делегации страны мало женщин — санкции прилетят мгновенно, если страна аннексирует чужие земли — тогда санкции ввести почти невозможно», — заявил депутат Рады.

Арьев отметил, что ранее нарушители прав человека и международного права боялись санкций ПАСЕ, а теперь, по его мнению, они могут «посылать эту организацию», никакого наказания не будет.

«На этом предлагаю окончательно ставить точку на репутации ПАСЕ, как уважаемой организации, заслуживающей доверия. На длительное время так точно», — резюмировал украинский парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что накануне регламентный комитет ПАСЕ решил, что российская делегация должна продолжить работу без ограничений. Кроме того, депутаты ПАСЕ одобрили новую процедуру, которая усложняет введение санкций в отношении стран, которые серьезно нарушили принципы Совета Европы. Глава украинской делегации Елизавета Ясько охарактеризовала положение России в ПАСЕ как «новую нормальность».