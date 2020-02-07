Тегеран, , 01:32 — REGNUM Мгновенное (по сравнению с обычным развитием событий в подобных случаях) признание Ираном своей вины в деле с украинским Боингом заставляет задумываться о дальнейшем ходе расследования, в котором все не так очевидно, как представлялось вначале. Какие сюрпризы может предподнести расследование этой катастрофы, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Ситуация вокруг Ирана в январе 2020 года была близка к серьезному кризису, об этом говорит и усиление дипломатических визитов в регионе. И тем не менее, конфликт, пусть и не переросший в военное столкновение, продолжается. Похоже, что судебное расследование по сбитому над Ираном Боингу будет содержать обвинение США в данном инциденте. О возможности такого обвинения говорят даже американские эксперты, например, такой известный специалист по контртеррору, как Филипп Джеральди, который заявил о возможности целенаправленного отключения трансфондера украинского самолета, взлома иранской системы обороны и умышленной кибератаки.

Подтверждением данной версии может служить появление в инстраграмме видеозаписи иранской ракеты, поразившей самолет. Случайность этой съемки стремится к нулю, и возможно, эта схъемка действительно подтверждает срежессированность истории с Боингом. С учетом действий, уже произведенных Ираном, власти которого арестовали причастных к катастрофе самолета, Иран вполне может заявить о вине США как следствии специальной операции американских ВВС.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Украинский «Боинг»: персы готовят ответ?».