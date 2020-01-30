Москва, , 16:25 — REGNUM В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войны, в год 75-й годовщины памяти жертв Холокоста, в мире наблюдается настоящая пандемия фальсификации истории и сознательного искажения фактов о войне. Об этом сегодня, 30 января, заявила на регулярном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Точно так же как мы говорим о пандемиях, о том как можно и нужно им противодействовать, точно также мы должны признать что мы имеем дело с историческим вирусом, который может привести к летальным последствиям, может быть даже в мировом масштабе», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ отметила что власти Польши сознательно искажают факты о войны и, в частности, тот факт, что лагерь смерти «Освенцим» освобождала Красная армия.

При этом ещё лет 15 назад власти Польши говорили совсем другое. К примеру, в 2005 году бывший тогда президентом Польши Квасневский прямо заявил, что лагерь смерти освободили советские войска и именно Советский Союз внес решающий вклад в разгром нацизма. А теперь в 2020 году нынешний президент Польши Анджей Дуда пытается всячески умолчать какое-либо участие Красной армии в освобождении Освенциама. Единственное, когда Дуда просто не смог об этом не сказать, это в тот момент, когда он встретился с лицом к лицу с еще живыми узниками лагеря.

«Но что будет, когда они от нас уйдут?» — задает риторический вопрос Захарова.

Также Захарова вспомнила выступление вице-президента США Майка Пенса на памятных мероприятиях в Израиле, который заявил о том, что Освенцим освобождали американские войска.

При этом и ряд ведущих западных СМИ явно сознательно написали о том, что лагерь Освенцим якобы освобождали американские войска.

Все это не случайно — это звенья одной цепи по фальсификации истории, считает Захарова.

«Это все настоящая ползучая угроза, настоящая агрессия в отношении истории». — заявила представитель МИД.