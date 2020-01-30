Анкара, , 16:21 — REGNUM Европейский парламент должен отреагировать и принять необходимые меры в отношении члена Европарламента от Греции Янниса Лагоса, который в ходе недавнего выступления разорвал лист бумаги с изображением флага Турции. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, назвав Лагоса «клоуном».

"Эти расисты знают лучше, чем кто-либо другой, как мы крушим и бросаем в море тех, которые осмеливаются атаковать наш славный флаг, — написал министр на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1222824869080989696

Он добавил, что «дети Европы должны знать своё место, а сама Европа должна положить конец расизму и анимации против ислама».

«Никто не должен сомневаться, что наш флаг будет продолжать гордо развеваться всегда», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Чавошоглу уверен, что Европейский парламент должен принять необходимые меры «против этого клоуна».

Напомним, греческий депутат Европейского парламента Яннис Лагос устроил антитурецкую провокацию на заседании ЕП в Брюсселе, в ходе дискуссии, посвящённой обсуждению положения беженцев на греческих островах. Европарламентарий обвинил Турцию в организации нелегальных миграционных потоков в Европу и призвал положить этому конец.