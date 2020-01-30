Москва, , 16:05 — REGNUM Китайское руководство сделало выводы из эпидемии атипичной пневмонии и теперь действует на упреждение в попытке купировать последствия распространения коронавируса. Китай предпринимает Об этом заявил китаист Юрий Тавровский на телеканале «Россия 24».

«Китай в первую очередь пытается купировать последствия для своего населения. Я не думаю, что мнение мировой прессы так уж сильно заботит Си Цзинпина и Политбюро. Их заботит своя власть, власть Компартии. Народ одобрит (ответные действия на) этот вызов? Это стихийное бедствие — как партия и её руководство действовали в чрезвычайной ситуации?» — заявил Тавровский.

Реакция на эпидемию атипичной пневмонии 2002−2003 годов была неадекватной — информацию об эпидемии сначала задерживали, а потом недостаточно активно с эпидемией боролись, — и Пекин сделал соответствующие выводы.

Хотя, безусловно, последствия от коронавируса гораздо скромнее, чем от атипичной пневмонии, отметил он.

«Неизмеримо меньший процент смертности. Но, между прочим, его способность охватить массы людей всё-таки достаточно высока. Мы с вами помним, что в случае с атипичной пневмонией всё это бедствие не имело таких масштабов по количеству заболевших. Его контагиозность, заразительность, конечно, неизмеримо выше», — подчеркнул эксперт.