Москва, , 16:01 — REGNUM Дополнительные меры поддержки жителям города Беслан, пострадавшим от теракта в 2004 году, поручил принять президент России Владимир Путин. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Кремля.

«Принять необходимые меры по дополнительной поддержке жителей г. Беслана, пострадавших в результате террористического акта 1 — 3 сентября 2004 г», — говорится в поручении президента и указывается, что доклад об исполнении данного поручения президента РФ должен быть представлен 30 апреля текущего года.

Ответственным за исполнение поручения назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Отметим, данное поручение дано президентом по итогам декабрьского заседания Совета по правам человека, когда российский лидер назвал трагедию в Беслане своей личной болью и сказал, что рассмотрит вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся.

Напомним, во время теракта в школе №1 Беслана от действий террористов погибли в общей сложности 334 человека, из которых 186 — дети.