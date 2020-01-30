Москва, , 15:51 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к руководителям фракций «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ с просьбой присоединиться к своим поправкам в качестве соавторов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

Соответствующие письма Миронов направил сегодня Владимиру Жириновскому, Геннадию Зюганову и Сергею Неверову.

Так, парламентарии предлагают ввести в Основной закон нормы о праве на социальную пенсию для женщин по достижении 55 лет и для мужчин — в 60, а также о запрете принимать законы, отменяющие социальные обязательства государства перед гражданами без предоставления возмещения. Кроме того, предлагается закрепить положение об ежегодной, а не просто регулярной, индексации пенсий, которая должна производиться я размере не ниже прогнозируемого уровня инфляции. Аналогичные уточнения предложены в отношении социальных пособий и других социальных выплат.

Отдельная поправка посвящена Банку России: предлагается изъять из Конституции упоминание о независимом статусе Центробанка и дополнить его функции, чтобы ЦБ отвечал не только за устойчивость рубля, но и за обеспечение условий экономического роста и занятости населения.

«Будет правильно, если по этим важнейшим вопросам думские фракции выступят консолидировано. Особенно мы настаиваем на том, чтобы, пока дело не зашло слишком далеко, исправить ошибку с повышением пенсионного возраста. Это главное, что ждут от нас граждане страны», — отметил Миронов.