Москва, , 15:46 — REGNUM Правительство Соединённых Штатов выражает большую озабоченность по поводу здоровья и благополучия Пола Уилана, который в настоящее время содержится в московском следственном изоляторе «Лефортово» по обвинению в шпионаже. Об этом заявили в посольстве США в России.

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В дипломатическом ведомстве добавили, что сегодня, 30 января, посол США в Москве Джон Саливан посетит Уилана в СИЗО.

В посольстве напомнили, что гражданин США, который также имеет гражданство Канады, Великобритании и Ирландии, находится в тюрьме уже 13 месяцев и за это время ему якобы не была предоставлена возможность позвонить и пообщаться со своими родителями.

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«Настойчиво продолжаем призывать власти РФ принять во внимание нашу озабоченность его состоянием здоровья и безопасностью и позволить Полу позвонить семье», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в декабре 2019 года, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что американский гражданин Пол Уилан ведёт себя агрессивно и вызывающе. По словам главы МИД РФ, он угрожает сотрудникам ФСИН, грозит просверлить им голову дрелью и делает «многие другие аррогантные высказывания».

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