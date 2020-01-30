Лондон, , 15:46 — REGNUM Власти США пытаются найти области для совместной работы с Россией, например, в борьбе с терроризмом. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил 30 января на совместной пресс-конференции в Лондоне с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

Помпео отметил, что сотрудничал с российскими коллегами из разведывательной сферы в области борьбы с терроризмом. Область для сотрудничества была ограничена, но работу сделали хорошо, уточнил он.

Глава Госдепартамента США напомнил, что у России есть ядерный потенциал, и это должно быть учтено по мере подготовки к новым соглашениям по контролю над вооружениями и обеспечением безопасности в Европе и мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу призвала США и Россию продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.

Читайте также: В ООН призвали США и РФ сохранить и продлить СНВ-3