Чебоксары, , 15:44 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев рассказал, какими первоочередными задачами займется на новом посту, а также о перспективах участия в выборах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Задача — достижение национальных целей, задач, поставленных президентом. В ближайшее время займемся плотным анализом ситуации. Естественно, совместно с институтами гражданского общества, если можно так выразиться, будем корректировать эти планы», — отметил врио главы Чувашии.

«Будем вместе работать, чтобы это реализовать. А насчет осени — я уже сказал о задачах. Давайте мы займемся этими задачами, их реализуем, а когда придёт время выборов, тогда мы, соответственно, об этом поговорим», — заключил Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Николаев был назначен врио главы Чувашии 29 января после отставки Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Ранее член Центризбиркома Евгений Шевченко говорил, что выборы главы республики состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года, как и планировалось ранее.