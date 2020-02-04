Давос, Швейцария, , 04:38 — REGNUM В своем недавнем выступлении Антониу Гутерреш поведал о своем видении главных угроз современному миру. О том. почему, рассказывая о мире в целом, генсек ООН подразумевал скорее «золотой миллиард» вместе с его проблемами, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Альбрехт Дюрер. Четыре всадника апокалипсиса. 1498

Геостратегическая напряженность, которую Гутерреш называет высочайшей и отводит ей роль «первого всадника», очевидно, всего лишь ширма для оправдания существования как поста генсека ООН, так и его организации в целом. Пока есть напряженность — нужна и площадка для ее разрешения. Тем не менее, Гутерреш явно погорячился. Особенно если сравнивать напряженность, имеющуюся сейчас, с противостоянием времен Холодной войны.

Кроме того, Гутерреша беспокоит ухудшение климата. Тоже вопрос спорный, учитывая, насколько экологическая тематика всё больше становится рычагом управления, который западные страны пытаются всё активнее применять к странам Юга и Востока. Основная цель нынешней экологической шумихи — не дать развивающимся гигантам вроде Китая или Индии встать по уровню потребления вровень с США или Европой.

Глобальное недоверие в качестве третьего всадника не выдерживает критики совершенно, хотя, если задуматься над тем, как это выглядит для авторов проекта глобализации, действительно, для них это существенная проблема. Глобализация вовсю теряет очки, к каким бы обществам на планете это не относилось.

И вот здесь политкорректная вывеска, развернутая генсеком, начинает трещать по швам. Неужели генсек ООН — вместо того, чтобы обсуждать действительно важные проблемы вроде растущей пропасти между богатством и бедностью, уничтожением образования и рабочих мест, — не находит ничего лучшего, как плакать над бедами мизерной кучки сверхбогатых?

Читайте статью Михаила Демурина «Всадник Апокалипсиса уже вострубил, но — не по Гутеррешу».