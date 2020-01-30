Бишкек, , 15:42 — REGNUM Правительство Киргизии нужно отправить в отставку, поскольку правительственные чиновники и чиновники рангом пониже не исполняют должным образом свои обязанности. Об этом сегодня, 30 января, на заседании парламента заявила депутат Евгения Строкова, передает «24.kg».

»Знаете, что говорят госслужащие на местах? Мол, не слушайте депутатов, они скоро уйдут. Так вот, я предлагаю сработать на опережение — расформировать правительство и избрать новое. У нас время до октября еще есть», — подчеркнула она.

Также народная избранница пожаловалась коллегам на то, что правительство отказалось включать депутатов в межведомственную комиссию, которая должна будет заниматься проблемами, связанными с обеспечением жильем медиков и педагогов.

ИА REGNUM напоминает, что центризбирком Киргизии назначил очередные выборы депутатов Жогорку Кенеша (республиканского парламента) на 4 октября 2020 года.

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