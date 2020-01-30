Москва, 30 января 2020, 15:39 — REGNUM Генеральный прокурор России Игорь Краснов поддерживает предложение Совета Федерации закрепить в Конституции России обязанность генпрокурора ежегодно представлять отчет в верхней палате парламента.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила главе комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу сформулировать поправку о конституционной обязанности генпрокурора ежегодно представлять отчет в верхней палате парламента.
С предложением сформулировать соответствующую поправку к Конституции выступил сам Андрей Клишас. Сенатор уточнил, что она может быть в ближайшее время направлена в рабочую группу по изменениям в Конституции, сопредседателем которой он является.
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