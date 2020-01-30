Москва, , 15:39 — REGNUM Генеральный прокурор России Игорь Краснов поддерживает предложение Совета Федерации закрепить в Конституции России обязанность генпрокурора ежегодно представлять отчет в верхней палате парламента.

«Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов полностью поддерживает инициативу Совета Федерации о закреплении в Конституции РФ обязанности генерального прокурора представлять верхней палате парламента ежегодный доклад о деятельности надзорного ведомства по укреплению правопорядка», — цитирует комментарий пресс-службы ведомства ТАСС.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила главе комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу сформулировать поправку о конституционной обязанности генпрокурора ежегодно представлять отчет в верхней палате парламента.

С предложением сформулировать соответствующую поправку к Конституции выступил сам Андрей Клишас. Сенатор уточнил, что она может быть в ближайшее время направлена в рабочую группу по изменениям в Конституции, сопредседателем которой он является.

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