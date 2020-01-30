Москва, , 15:40 — REGNUM В Кремле продолжают анализировать план по урегулированию палестино-израильского конфликта («сделку века») на Ближнем востоке администрации президента США Дональда Трампа. Об этом 30 января рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Продолжаем анализировать», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, поддержал ли президент Путин данную инициативу США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «сделка века», предложенная президентом США Дональдом Трампом, стала темой обсуждения на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным.