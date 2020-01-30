Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM Комиссия Заксобрания Петербурга по устройству госвласти отказалась поддерживать законопроект о снижении муниципального фильтра, передает 30 января корреспондент ИА REGNUM.

Проект, пользуясь правом законодательной инициативы, представил муниципалитет «Смольнинское», в котором после сентябрьских выборов почти не осталось единороссов.

Сейчас в Петербурге установлен максимальный муниципальный фильтр из возможного — в 10%. То есть для того, чтобы баллотироваться в губернаторы, кандидату нужно собрать подписи 10% муниципальных депутатов, которых в городе почти 1,5 тысячи, причем из трех четвертей муниципальных образований. С учетом того, что большинство муниципалитетов контролируются «Единой Россией», это делает невозможным регистрацию независимых кандидатов.

МО «Смольнинское» предлагает снизить барьер хотя бы до 6%, при минимальном уровне в 5% по федеральному законодательству.

В ответ председатель комиссии, единоросс и экс-глава Петроградского района Юрий Гладунов поинтересовался у представившего проект муниципального депутата Александра Захарова, почему его муниципалитет не решает проблемы коронавируса или еще более глобальные вопросы.

В результате только депутат Максим Резник проголосовал за поддержку проекта, остальные — единороссы Денис Четырбок, Роман Коваль, Елена Рахова, Сергей Соловьев и Юрий Гладунов — выступили против.