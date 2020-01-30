Париж, 30 января 2020, 15:29 — REGNUM Европейский суд по правам человека осудил Францию за условия содержания под стражей в переполненных тюрьмах, сообщает Le Figaro.
Cуд по правам человека рекомендует французскому государству «рассмотреть вопрос о принятии общих мер, направленных на устранение переполненности тюрем и улучшение материальных условий содержания под стражей».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году число заключенных во Франции достигло 70 тыс. человек. Правительство Франции пообещало создать дополнительно 7 тыс. мест к концу пятилетнего президентского срока, а также пересмотреть шкалу вынесения приговоров.
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