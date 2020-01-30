Москва, , 15:28 — REGNUM Любой президент Украины вынужден считаться с праворадикалами, которые в любой момент могут вывести людей на улицы, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 30 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова украинского праворадикала Дмитрия Яроша, который назвал президента Украины Владимира Зеленского тем евреем, у которого есть шанс стать «украинцем с большой буквы».

«Это провокация. Он его провоцирует на то, чтобы Зеленский стал таким же дебилом, как и они, — сказал Юсин. — Он пытается сыграть на национальном моменте. Надеюсь, у Зеленского хватит ума не поддаться на это. Любой национализм — это плохо, потому что национализм ведёт в тупик. Как только любой президент Украины начинает движение в более-менее правильном направлении, сразу активизируется 25% населения — радикалов, которые имеют возможность вывести людей на улицы Киева. И любой украинский президент вынужден с ними считаться».

Напомним, как сообщалось ранее, Ярош обратился к Зеленскому через социальную сеть с заявлением, в котором назвал Зеленского человеком, который случайно попал на пост президента Украины. Кроме того, Ярош призвал Зеленского не упустить свой шанс, так как в противном случае президента Украины подстерегают «проклятие, смерть и забвение».