Гаага, Нидерланды, , 15:29 — REGNUM Американские санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2», которые в настоящее время приостановили его строительство, не оказали влияния на инвесторов. Об этом 30 января рассказал телеконференции с журналистами сказал Бен ван Берден, глава компании Shell (один из пяти партнеров «Газпрома» по проекту).

«Мы напрямую не были затронуты санкциями Минфина США», — сказал ван Берден.

Также он указал, что санкции затронули подрядчика, который занимался укладкой труб и из-за них в настоящее время газопровод эта компания достроить не может.

«Мы только обеспечивали долговое финансирование для проекта, как и другие несколько европейских компаний», — заявил глава Shell в ответ на вопрос о том оказали ли санкции прямое влияние на инвесторов «Северного потока-2».

Напомним, ранее председатель российского отделения концерна Shell и Седерик Кремерс рассказал, что компания остается в проекте, несмотря на американские санкции в отношении трубопровода.