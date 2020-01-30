Вашингтон, , 15:21 — REGNUM Идея о размещении тактических ядерных боеголовок на баллистических ракетах подводных лодок обсуждается в США давно, но предложенный способ реализации этой идеи скорее ослабит, чем усилит ядерный потенциал США, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в четверг, 30 января, комментируя сообщения о размещении маломощных атомных боезарядов на ядерных ракетах Trident для подводных лодок.

Ранее о начале реализации этого проекта сообщили в Федерации американских учёных. Первые подводные лодки, оснащенные такими ракетами, уже находятся на патрулировании в Атлантическом океане.

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«Американская идея о размещении тактических ядерных боеголовок на баллистических ракетах подводных лодок обсуждается довольно давно, соответствующее решение было принято в 2018 году. В целом это преподносится как ответ России, которая делает больший акцент на развития тактического ядерного оружия, с целью недопущения возникновения дисбаланса в этой области.

При этом, по моему мнению, размещение маломощных тактических боеголовок на БРПЛ Trident II скорее ослабляет ядерный потенциал США — по меркам аналогов американская ракета обеспечивает достаточно высокую точность попадания, однако даже этого относительно мало, если применяется маломощный заряд.