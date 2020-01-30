Страсбург, Франция, , 15:17 — REGNUM Глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой предлагает наказать украинскую делегацию за ущерб репутации ассамблеи.

«Если в уставе и регламенте работы ПАСЕ всё ещё нет наказания за непристойное и вызывающее поведение членов ассамблеи, то, возможно, его пора предусмотреть», — отметил Толстой в Facebook.

По его мнению, руководство ПАСЕ должно обратить внимание на поведение этих «европейцев», которые, по всей видимости, до сих пор не отдают себе отчет в том, где они находятся.

Регламент ассамблеи включает в себя, помимо прочего, Кодекс поведения членов Парламентской ассамблеи, который предусматривает наказание за «нанесение ущерба репутации и целостности ассамблеи».

«Да, я считаю, что такое поведение украинских делегатов наносит ущерб репутации всей организации!» — указал депутат Госдумы, вице-председатель ПАСЕ.

Он возмущен тем, что украинская делегация постоянно злоупотребляет своими регламентными и процедурными правами, а ее члены порой и просто ведут себя вызывающе.

«Историю с туалетной бумагой и сантехническими перчатками, думаю, никому напоминать не нужно. На этой сессии депутат Рады Гончаренко и вовсе «натравил охрану на российских журналистов», об этом он похвастался в соцсетях», — отметил Толстой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне ПАСЕ в полном объеме ратифицировала полномочия российской делегации.