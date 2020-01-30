Киев, , 15:30 — REGNUM Украинский историк из Львова Василий Расевич предъявил Польше претензии за некорректное, по его мнению, освещение торжеств по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, на которых присутствовал в т. ч. президент Зеленский.

Соответствующее заявление историк опубликовал в социальных сетях.

Расевич заявил, что внимательно отследил информацию на польских телеканалах о мероприятиях, посвященных Аушвиц-Биркенау, и ни разу не услышал слова «украинцы».

»Услышал, разумеется, об 1 млн убитых евреев, о ромах… о 15 тыс. русских. Уважаемые польские друзья и коллеги, как это надо понимать — вы, так же как Путин, всех советских заключенных (пленных красноармейцев) записали в русские? Почему вы так боитесь произнести слово «украинцы»?» — задался вопросом Расевич.

Он отмечает, что поляки в своих репортажах вспоминают российского посла — «но ни словом не говорят о президенте Украины, который в войне с Путиным всё время проявлял с вами солидарность».

«Не хочется думать, что, возможно, вы не упомянули украинцев для того, чтобы, когда уляжется ваша историческая война с Путиным, иметь возможность поучить украинцев «исторической правде»?» — заявил в завершение эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что Расевич не первый украинский эксперт, который говорит о возможных претензиях Польши к Украине в недалеком будущем. В частности, политолог Сергей Белашко ранее рекомендовал украинцам, которые кричат о советской агрессии против Польши, поинтересоваться значениями слов «репарация» и «реституция».

«СССР давно нет, Россия полякам не по зубам… Угадайте с трёх раз, кому через несколько лет придётся платить и каяться», — отмечает эксперт в своем комментарии.