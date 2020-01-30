Киев, , 14:39 — REGNUM Украине нечего удивляться и возмущаться возвращению России в ПАСЕ и даже усилению полномочий российской делегации, заявил сегодня, 30 января, украинский политолог Виталий Бала.

По его словам, во-первых, ПАСЕ требуются финансовые средства от России, а во-вторых — политика действующей украинской власти дает все основания для такого решения.

«Телефонные разговоры, личные встречи президента Украины с президентом РФ, взаимные поздравления с Новым годом привели к тому, что уже даже рассматривают возможность приглашения Зеленского в Москву на 9 Мая. И если позиция Украины сводится к «примирению» с агрессором за счет уступок национальных интересов, то почему же ПАСЕ не имеет права предоставить все полномочия РФ?» — задается вопросом Бала.

Резюмируя, эксперт делает вывод, что с такой политикой действующей власти на Украине, Россия скоро вообще не будет восприниматься в мире как «страна-агрессор», санкции против нее будут снимать, и «все снова будут дружить».

ИА REGNUM напоминает, что ранее за официальное подтверждение всех полномочий делегации России в Ассамблее проголосовали 96 депутатов ПАСЕ, против были 44. В свою очередь, глава украинской делегации, народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько отметила, что решение ПАСЕ не стало неожиданностью для Киева и представители Украины трезво оценивали возможный результат.

«Но мы дали понять, что не будем мириться с ситуацией, которая сложилась в ПАСЕ после позорного возвращения российской делегации», — пообещала Ясько.