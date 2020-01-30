Иерусалим, , 14:35 — REGNUM «Сделка века», предложенная президентом США Дональдом Трампом, стала темой обсуждения на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным, которая сегодня, 30 января, состоялась в Кремле. Об этом сообщил источник в израильской делегации.

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Уточняется, что стороны обсудили как сам план палестино-израильского урегулирования, так и его влияние на регион. Ещё одной темой, затронутой на встрече лидеров государств, стала ситуация в Сирии.

«Была продолжительная, глубокая и основательная беседа о деталях «сделки века» и её влиянии на регион», — приводит ТАСС слова собеседника.

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Также стороны обсудили необходимую координацию между Израилем и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представили проект мирного палестино-израильского урегулирования. Так, в «сделке века» предлагается изменение границ Израиля и Палестины, а также смена столицы палестинского государства. Глава Белого дома предложил признать суверенитет Израиля над большей частью Иорданской долины, оставить Иерусалим неделимой столицей Израиля.

Добавим, что правозащитная организация Amnesty International заявила, что американские инициативы идут вразрез с международным правом и не способствует достижению мира на Ближнем Востоке, и призвала отказаться от этого плана.