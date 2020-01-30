Москва, , 14:30 — REGNUM В России эпидемия коронавируса из Китая невозможна. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, вице-президент РАЕН Виктор Зуев на телеканале «Россия 24».

«Нам надо сохранять спокойствие и стараться только регулярно разъяснять населению ту ситуацию и те возможные действия, который были бы целесообразны. Никакой пандемии для Российской Федерации нет и быть не может», — заявил Зуев.

«Сегодня у нас в аэропортах, в морских портах, на границах и переходах находятся высококвалифицированные специалисты, хорошо оснащённые и теоретически, и материально. Они вооружены всей необходимой аппаратурой, которая служит для определения заболевших людей. Всё это хорошо организовано. Кроме того, разработаны тесты, действительно ли заболевание вызвано данным коронавирусом», — подчеркнул он.