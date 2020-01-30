Алеппо, Сирия, , 14:23 — REGNUM Сирийская арабская армия 30 января 2020 года начала штурм стратегического района Рашиддин-4 на юго-западной окраине города Алеппо — столицы одноимённой провинции Сирии.

Атака на позиции боевиков в Рашиддин-4 идёт с недавно захваченного сирийскими войсками района Рашиддин-5. Со стороны джихадистов ожесточённое сопротивление оказывают террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Со стороны сирийской армии действуют подразделения 4-й танковой дивизии, которые являются одними из самых боеспособных в вооружённых силах Сирии. Пока правительственным силам не удалось продвинуться вперёд. Район Рашиддин-4 имеет ключевое значение. После его захвата Сирийская арабская армия окажется в выгодном положении для очистки оставшихся под контролем джихадистов районов на юго-западной окраине города Алеппо.

Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

В целом текущая фаза наступательной операции Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ под названием «Рассвет над Идлибом» развивается успешно. Взят ключевой город на шоссе М5 (Дамаск-Алеппо) Маарат ан-Нуман. Сирийские войска расширяют полосу контроля на юг и на север от этого населённого пункта вдоль шоссе М5.

29 января 2020 года 25-я дивизия сил специального назначения Сирийской арабской армии захватила город Айн-Халбан, расположенный к югу от города Саракиб. Сирийские войска теперь находятся в пределах 9 километров от этого стратегического города. Саракиб является следующей стратегической целью сирийских военных: это город-перекресток, через Саракиб проходят две основные магистрали, в том числе основной маршрут в Алеппо из Идлиба.