Тбилиси, 30 января 2020, 14:21 — REGNUM Бывший спикер парламента Грузии и бывший член коалиции «Грузинская мечта» Давид Усупашвили считает, что нынешнее правительство Грузии ведет себя совершенно неквалифицированно и не в состоянии решить такой простой вопрос, как возможный приезд или недопуск в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Об этом он заявил в эфире телекомпании «Пирвели» и пояснил, что любой самый сложный вопрос можно решить без всякой паники и испуга. Усупашвили даже сообщил, что в период его председательства в парламенте он путем переговоров с западными партнерами и российской стороной нашел два выхода из аналогичного положения.
Первый случай касался проведения в Грузии мероприятия под эгидой ПАСЕ, но так как в российской делегации были члены, нарушившие закон Грузии об оккупации, тогда Усупашвили счел, что для страны предпочтительнее оказаться под санкциями Совета Европы, чем нарушить свой закон. И в течение последующих 2 лет мероприятия под эгидой Совета Европы в стране не проводились. Как пояснил Усупашвили, ничего страшного в этих санкциях нет.
Второй случай был связан с мероприятием под эгидой ОБСЕ, но тогда проведение этой встречи в Грузии сочли крайне важным, поэтому, как рассказал Усупашвили, он лично провел переговоры с представителями организации в Вене, а также встретился с российской делегацией, и объяснил им, кого из членов делегации России Грузия сможет принять, а кого по приезде могут ожидать предусмотренные законом карательные меры. Речь шла о тогдашнем председателе Госдумы Нарышкине, сообщил Усупашвили и добавил, что и этот вопрос при содействии партнеров тогда удалось решить.
Исходя из собственного опыта, бывший спикер парламента заключил, что правительство Грузии действует неквалифицированно.
Бывший спикер парламента по истечении своих полномочий перешел в оппозицию к ныне правящей партии «Грузинская мечта», а позднее учредил собственное «Движение строительства». С этой партией он принимал участие в последующих выборах, но особого успеха не добился.
С вопросом о том, как собирается Грузия проводить заседание глав МИД стран Совета Европы, участником которого должна быть и российская делегация, представитель РФ обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили на сессии ПАСЕ в Страсбурге. Президент ответила, что Грузия — гостеприимная страна и в случае необходимости готова «обойти» собственное законодательство для выполнения собственных же международных обязательств. Позднее ей же в условиях жесткой критики со стороны оппозиции пришлось оправдываться, что никого из России она лично в Грузию не приглашала. Комментарии по этому вопросу сделали и премьер-министр, и председатель парламента, но и они отметили, что Грузия выполнит свои международные обязательства, а решить спорный вопрос (относительно допуска Лаврова) попытается вместе с партнерами.
Оппозиция в своих критических заявлениях делает упор на том, что Сергей Лавров неоднократно нарушал закон Грузии об оккупированных территориях, посещая Абхазию и Южную Осетию не со стороны Грузии. Соратники экс-президента Саакашвили обещают, что в случае приезда Лаврова в Тбилиси встретят его сильным протестом.