Тбилиси, , 14:21 — REGNUM Бывший спикер парламента Грузии и бывший член коалиции «Грузинская мечта» Давид Усупашвили считает, что нынешнее правительство Грузии ведет себя совершенно неквалифицированно и не в состоянии решить такой простой вопрос, как возможный приезд или недопуск в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом он заявил в эфире телекомпании «Пирвели» и пояснил, что любой самый сложный вопрос можно решить без всякой паники и испуга. Усупашвили даже сообщил, что в период его председательства в парламенте он путем переговоров с западными партнерами и российской стороной нашел два выхода из аналогичного положения.

Первый случай касался проведения в Грузии мероприятия под эгидой ПАСЕ, но так как в российской делегации были члены, нарушившие закон Грузии об оккупации, тогда Усупашвили счел, что для страны предпочтительнее оказаться под санкциями Совета Европы, чем нарушить свой закон. И в течение последующих 2 лет мероприятия под эгидой Совета Европы в стране не проводились. Как пояснил Усупашвили, ничего страшного в этих санкциях нет.

Второй случай был связан с мероприятием под эгидой ОБСЕ, но тогда проведение этой встречи в Грузии сочли крайне важным, поэтому, как рассказал Усупашвили, он лично провел переговоры с представителями организации в Вене, а также встретился с российской делегацией, и объяснил им, кого из членов делегации России Грузия сможет принять, а кого по приезде могут ожидать предусмотренные законом карательные меры. Речь шла о тогдашнем председателе Госдумы Нарышкине, сообщил Усупашвили и добавил, что и этот вопрос при содействии партнеров тогда удалось решить.

Исходя из собственного опыта, бывший спикер парламента заключил, что правительство Грузии действует неквалифицированно.

«В конкретном случае правительство ведет себя абсолютно неквалифицированно. Некоторые боятся, чтобы их ни в чем не обвинили, и говорят, что ни в коем случае не пустят, другие, кого это меньше всего касается, в Страсбурге говорят — пожалуйста, приезжайте. Проблема — в беспомощности этого правительства, его неквалифицированности и удивительной способности превращать маленькие проблемы в большие», — констатировал Усупашвили.

Бывший спикер парламента по истечении своих полномочий перешел в оппозицию к ныне правящей партии «Грузинская мечта», а позднее учредил собственное «Движение строительства». С этой партией он принимал участие в последующих выборах, но особого успеха не добился.

С вопросом о том, как собирается Грузия проводить заседание глав МИД стран Совета Европы, участником которого должна быть и российская делегация, представитель РФ обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили на сессии ПАСЕ в Страсбурге. Президент ответила, что Грузия — гостеприимная страна и в случае необходимости готова «обойти» собственное законодательство для выполнения собственных же международных обязательств. Позднее ей же в условиях жесткой критики со стороны оппозиции пришлось оправдываться, что никого из России она лично в Грузию не приглашала. Комментарии по этому вопросу сделали и премьер-министр, и председатель парламента, но и они отметили, что Грузия выполнит свои международные обязательства, а решить спорный вопрос (относительно допуска Лаврова) попытается вместе с партнерами.

Оппозиция в своих критических заявлениях делает упор на том, что Сергей Лавров неоднократно нарушал закон Грузии об оккупированных территориях, посещая Абхазию и Южную Осетию не со стороны Грузии. Соратники экс-президента Саакашвили обещают, что в случае приезда Лаврова в Тбилиси встретят его сильным протестом.