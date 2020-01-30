Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Стратегическая атомная подводная лодка Tennessee (SSBN-734) класса «Огайо» в самом конце 2019 года вышла из военно-морской базы Кингс-Бей на патрулирование в Атлантический океан. Что важно. Восемнадцать межконтинентальных баллистических ракет подводной лодки имеют боевые ядерные части W76−1 мощностью 90 килотонн и W88 мощностью 455 килотонн, а две МБР — боевую часть марки W76−2.

Ядерная боеголовка W76−2 относится к ядерным боеприпасам малой мощности. Её мощность в тротиловом эквиваленте составляет 5−6 килотонн. Об этом пишет Телеграм-канал «Оперативная линия».

Развертывание новейших ядерных боеприпасов малой мощности предписано новой ядерной доктриной США, опубликованной 2 февраля 2018 года. Они будут размещены на баллистических ракетах подводных лодок, крылатых ракетах морского базирования и авиабомбах типа B-61. К ядерным боеприпасам малой мощности относятся боеприпасы в 20 килотонн и меньше.

Согласно новой ядерной доктрине Соединённых Штатов, допускается возможность использования ядерного оружия малой мощности для «сохранения способности предотвратить агрессию в масштабах региона». В министерстве обороны США всерьёз обсуждают планы применения ядерных боеприпасов пониженной мощности в сочетании с высокоточными системами наведения в рамках локальных конфликтов против неядерных стран.

С учётом повышения напряжённости в отношениях с Ираном не стоит исключать возможности использования Соединёнными Штатами ядерного оружия малой мощности против этой страны. Ранее автор ИА REGNUM подробно анализировал данный сценарий событий.