Джакарта, , 14:17 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) Юсефом Бен Ахмедом Аль-Усаймином, чтобы обсудить ситуацию в Палестине, сообщает Sindonews.

Ретно Марсуди позвонила генеральному секретарю ОИС после того, как Соединенные Штаты объявили о своем мирном плане на Ближнем Востоке.

«В телефонных разговорах с генеральным секретарем ОИС, министром иностранных дел Малайзии, а также министром иностранных дел ОАЭ мы обсудили палестинский вопрос» — написала Ретно Марсуди в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член парламента ИндонезииЛулук Нур Хамидарассказал о палестино-израильском конфликте, который в последнее время продолжает ухудшаться, на 10-м ежегодном заседании палестинской комиссии, проходившем в Буркина-Фасо.

Читайте ранее в этом сюжете: Член парламента Индонезии: «Ситуация в Палестине продолжает ухудшаться»